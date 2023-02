Holocauste : Une ex-cobaye du docteur nazi Josef Mengele évoque un «regard glaçant»

Cobayes humains

«Pardonner»?

«Regard glaçant»

Quand on lui demande comment elle peut garder des souvenirs alors qu’elle était si jeune à Auschwitz-Birkenau, elle parle de «flashes», comme les fois où «l’instinct de l’enfant nous a indiqué de nous cacher sous les couchettes, pour ne pas être vus par le Dr Mengele». Pour savoir ce qu’elle a vécu exactement, elle a consulté les travaux des historiens. «On nous prélevait du sang. (...) On testait également sur nous des vaccins (...) On instillait dans nos yeux une solution censée changer la couleur de nos yeux en bleu», énumère-t-elle au Mémorial de la Shoah. Dans le livre, elle explique n’avoir gardé aucun souvenir des traits du célèbre nazi, mais de ses «bottes bien cirées» et de «son regard glaçant».