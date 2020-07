Espionnage

Une ex-députée catalane mise sur écoute à Genève?

Un logiciel malveillant vendu seulement à des gouvernements aurait été utilisé pour surveiller plusieurs séparatistes. Anna Gabriel, réfugiée en Suisse, en ferait partie.

Anna Gabriel avait quitté l'Espagne il y a plus de deux ans pour se réfugier à Genève après le référendum controversé dans sa région

Les téléphones de séparatistes catalans auraient été infiltrés et écoutés par l'Espagne. Parmi les victimes, l'ex-députée Anna Gabriel, réfugiée à Genève. «Nous allons sûrement entreprendre des démarches en Suisse ou en Espagne», a dit mardi à Keystone-ATS son avocat.

Révélée lundi par le quotidien britannique The Guardian, l'affaire est liée à un logiciel malveillant vendu par le groupe israélien NSO seulement à des gouvernements pour tracer des «terroristes et «des criminels», selon cette entreprise. «Nous avions des soupçons», a dit l'avocat d'Anna Gabriel, Olivier Peter. «Etant donné que les services de renseignement espagnols ne les nient pas, cela confirme selon nous» l'authenticité de ces écoutées présumées.

Des chercheurs qui oeuvrent avec le groupe de messagerie WhatsApp avaient informé il y a un an Mme Gabriel de cette intervention. «Je ne vois pas d'autre Etat intéressé» à écouter l'ancienne élue catalane, dit M. Peter. «Cela confirme une persécution de certaines composantes des autorités espagnoles» contre elle.

Selon l'avocat, si les autorités espagnoles n'ont pas lancé une demande d'entraide à la Suisse pour de tels actes, «il devra y avoir l'ouverture d'une plainte pénale». Ces actes devraient être poursuivis d'office, ajoute-t-il également. «Politiquement», si l'Etat espagnol a écouté un téléphone en Suisse sans autorisation, «je trouve cela problématique et ce serait illégal», affirme Me Peter.

Plus de 100 personnes

Ancienne députée catalane, Anna Gabriel avait quitté l'Espagne il y a plus de deux ans pour se réfugier à Genève après le référendum controversé dans sa région. La justice espagnole avait lancé début 2018 un mandat d'arrêt pour «rébellion, sédition et malversation de fonds».

Outre Mme Gabriel, l'actuel président du Parlement catalan et un autre séparatiste auraient été visés par les écoutes. Interrogé par le Guardian, le service de renseignement espagnol ne répond pas sur les allégations mais affirme «oeuvrer en pleine conformité avec le système légal».

Plus de 100 responsables gouvernementaux, activistes et dissidents de plusieurs pays auraient été affectés. Ces cyberattaques auraient eu lieu il y a un an sur deux semaines. Une fois dans le téléphone, tout le contenu est accessible aux malfrats.