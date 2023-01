Ecosse: Une ex-femme d’affaires inculpée pour trafic d’êtres humains

Écosse : Une ex-femme d’affaires inculpée pour trafic d’êtres humains

L’ex-femme d’affaires écossaise Ann Gloag a été inculpée jeudi dans le cadre d’une enquête sur un trafic d’êtres humains et des infractions à la législation sur l’immigration, a-t-on appris samedi auprès de la police et de son avocat. Elle avait fait fortune en créant en Ecosse avec son frère en 1980 l’entreprise Stagecoach, devenue le plus grand opérateur britannique d’autobus.

Accusations démenties

«Quatre individus ont été inculpés dans le cadre d’une enquête sur de présumés trafics d’êtres humains et infractions à la législation sur l’immigration», a indiqué samedi la police écossaise, sans donner de précision sur les faits reprochés. Selon la BBC, le mari d’Ann Gloag et deux autres membres de leur famille sont également poursuivis. Tous démentent les accusations.

Action caritative

Elle «se défendra vigoureusement et défendra le travail de sa fondation (...) et poursuivra son travail pour aider des milliers de personnes au Royaume-Uni et à l’étranger chaque année», selon ce communiqué. Ann Gloag a créé la Fondation Gloag en 2008 afin de soutenir des projets visant à «prévenir la pauvreté et encourager les progrès dans l’éducation, la santé et la religion au Royaume-Uni et à l’étranger», selon le site internet de l’organisation.