Décès de Maradona : Une ex de Maradona furieuse d’avoir été écartée de la veillée funèbre

Une des anciennes compagnes de Diego Maradona s’est plainte jeudi d’avoir été écartée de la veillée funèbre familiale organisée en son honneur, alors que des dizaines de milliers de supporters éplorés se sont réunis devant le Palais présidentiel de Buenos Aires.

Les bisbilles entre les anciennes compagnes du joueur ainsi qu’entre ses enfants (il en a reconnu huit) ont été largement commentées sur les réseaux sociaux et à la télévision depuis des années.

«Ça me fait mal qu’on ne me laisse pas entrer et en faisant cela ils font aussi du mal à Diego. Je suis sa dernière femme, personne ne le comprend. J’ai été la seule femme que Diego voulait voir. Tout le mal qu’ils font, cela se paie», a-t-elle lancé.