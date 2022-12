Guatemala : Une ex-magistrate anti-corruption condamnée à 4 ans de prison

«C’est une aberration juridique», a dit Virginia Laparra, emprisonnée depuis dix mois, qui pourra prétendre à être libérée de façon anticipée en payant une caution. Quittant le tribunal menottée tandis qu’une cinquantaine de ses partisans scandaient «Virginia est innocente» et «dehors les corrompus», elle a pu s’adresser à la presse. «C’est un précédent terrible car plus jamais un procureur n’osera déposer une plainte», a-t-elle affirmé.

«Alliance criminelle»

Cinq juges du Parquet spécial contre l’impunité et un ancien représentant de la Commission de l’ONU contre l’impunité au Guatemala (CICIG) ont été arrêtés et accusés d’obstruction à la justice et d’abus d’autorité. Les États-Unis ont inscrit la procureure générale du Guatemala Consuelo Porras sur la liste des «acteurs corrompus» pour avoir «à plusieurs reprises, entravé et sapé des enquêtes anticorruption au Guatemala pour protéger ses alliés politiques et obtenir des faveurs politiques indues», selon le département d’État américain.