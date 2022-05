Irlande : Une ex-militaire déclarée coupable d’appartenance à l’EI

Lisa Smith, membre de l’armée irlandaise de 2001 à 2011, s’était rendue en 2015 dans une zone contrôlée par le groupe terroriste après s’être convertie à l’islam.

Le juge Tony Hunt, de la cour spéciale irlandaise, a estimé que l’ex-militaire s’était rendue en Syrie dans une zone contrôlée par l’EI en connaissance de cause. Lisa Smith avait plaidé non coupable dans cette affaire unique en Irlande, portant sur des faits remontant à une période allant de fin octobre 2015 à fin 2019. Pendant les neuf semaines de procès, l’accusation s’est efforcée de démontrer comment Lisa Smith, membre de l’armée de 2001 à 2011, s’est rendue en 2015 dans une zone contrôlée par l’EI après s’être convertie à l’islam.

Arrêtée à Dublin en 2019

Elle avait en 2012 fait un pèlerinage à la Mecque et exprimé sur Facebook son désir de vivre sous la charia et de mourir en martyre. Elle est accusée d’avoir rejoint l’EI et de s’être installée à Raqa, en Syrie, alors contrôlée par le groupe jihadiste, et d’avoir épousé un Britannique qui participait à des patrouilles armées du groupe. Elle est revenue dans la capitale irlandaise en 2019 après la chute du dernier bastion de l’EI et a été arrêtée à son arrivée avec sa jeune fille à l’aéroport de Dublin.