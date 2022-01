Finlande : Une ex-ministre jugée pour ses propos homophobes

Päivi Räsänen, qui a été ministre de l’Intérieur entre 2011 et 2015, est actuellement jugée pour avoir condamné l’homosexualité.

L’une des charges visant Päivi Räsänen porte sur un tweet de juin 2019, dans lequel elle reproche à l’Église luthérienne finlandaise de s’être associée aux célébrations de la marche des fiertés. Elle accusait l’organisation d’«élever la honte et le péché au rang de sujet de fierté». Le message était accompagné d’une photo d’un passage du Nouveau Testament décrivant les actes homosexuels comme «honteux» et «contre nature».

«Cette déclaration est un affront à l’égalité et à la dignité des homosexuels et est susceptible de provoquer le mépris, l’intolérance et même la haine à l’égard des homosexuels», estime le parquet, qui a requis une amende proportionnelle aux revenus de la prévenue, soit une somme qui pourrait dépasser 13’000 euros. De son côté, Päivi Räsänen rejette les accusations. Elle a assuré devant la presse avoir agi au nom de «la liberté d’expression et de religion» en arrivant lundi à son procès, une bible à la main.