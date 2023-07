Polémique: Une ex-Miss Suisse enseigne le tantra dans le festival d’une secte

1 / 4 Mahara McKay avait été sacrée Miss Suisse en 2000. Elle enseigne aujourd’hui le tantrisme et a proposé un atelier dans le festival d’Eugene Hedlund. instagram. maharamckay Eugene Hedlund , l’un des organisateur de la controversée «International School of Temple Arts» Tantra-Festivals. Privé Eugene Hedlund a été accusé d'agression sexuelle. Imago

Une ex-Miss Suisse est au coeur d’une polémique outre-Sarine. Mahara McKay, sacrée reine de beauté chez nous en 2000, a participé fin juin au premier festival suisse de tantra sur la montagne de Douanne, non loin de Bienne. L’ancienne mannequin, âgée de 42 ans, professeure de yoga, y tenait un atelier parmi les nombreux consacrés à la sexualité. Hic: le festival était organisé par le professeur de tantra Eugene Hedlund. Or l’homme est connu loin à la ronde pour manipuler ses élèves afin de pouvoir abuser d’elles sexuellement.

Une participante renonce

Eugene Hedlund, qui enseigne le tantra en Suisse depuis 2021, est l'organisateur de la controversée «International School of Temple Arts» (ISTA), qui tient de tels festivals partout dans le monde. L’école est peu connue en Suisse mais, à l’étranger, elle a fait l’objet de nombreuses dénonciations pour abus sexuels. En Israël et en Thaïlande, les cours ont même dû être interrompus. Selon les témoignages, elle fonctionnerait comme une secte, avec cérémonies, culture du secret et gourous.

Des allégations qui ont conduit la coach et conseillère en sexualité, Jasmin Dena, qui aurait également dû animer un atelier au festival, à renoncer. «Le fait que des cours continuent d'être organisés malgré les accusations contre plusieurs enseignants de l'ISTA pour des comportements abusifs et transgressifs me semble hautement problématique. J'ai donc annulé ma participation et j'ai informé tous les responsables par e-mail des reproches qui leur étaient faits - y compris Mahara McKay», explique-t-elle.

Vives critiques envers l’ISTA

Mais l’ex-Miss Suisse a contre-attaqué, réécrivant aux organisateurs du festival en insistant sur le fait que les cours étaient des «espaces sécurisés». Elle affirme qu’elle n’était pas au courant des allégations contre Eugene Hedlund, qu’elle affirme n’avoir rencontré que cinq minutes durant le festival.

En revanche, dans une interview, elle se distancie de l’ISTA qu’elle a connue durant sa formation. Elle affirme que le cadre n’y était pas sécurisé et parle de «certains enseignants immatures et sectaires». Elle évoque aussi des «manipulations», des «thérapies de choc» ainsi que «des conditions insalubres liées à la transmission de maladies vénériennes». Mais elle y a aussi rencontré des «gens formidables» et les points positifs l'ont emporté sur les expériences négatives, dit-elle.

Elle ne remet donc pas en cause sa participation au festival. «Il était très important pour moi de faire un atelier «Consentement et limites» le premier jour, afin que les débutants puissent recevoir des informations importantes et bien se préparer. En fin de compte, chacun est responsable de lui-même et de ses actes».