Romandie – Une ex-policière enquêtera sur les cas d’abus pour le compte de l’Eglise

L ’ É glise française a estimé à 330 ’ 000 , le nombre d’ enfants et de mineurs agressés sexuellement depuis 1950 . EN Suisse, une quarantaine de victimes se sont annoncées depuis 2016.

Le 6 octobre dernier, le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’ É glise française a estimé à 330 ’ 000 , le nombre d’ enfants et de mineurs agressés sexuellement depuis 1950. Si aucune enquête de cette ampleur n’a jamais été réalisée en Suisse, une quarantaine de victimes se sont annoncées depuis 2016. La moitié a été indemnisée.

Au-delà des chiffres, l’Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Charles Morerod a choisi d’agir, son diocèse ayant lui même été sous les feux de l’actualité avec l’affaire de l’ancien curé de la cathédrale de Fribourg accusé, en 2020, d’abus sexuels.

En engageant Rita Menoud, Monseigneur Charles Morerod (photo) ne veut rien laisser au hasard en matière de comportement des prêtres et des agents pastoraux de son diocèse.

Ancienne policière durant 17 ans, dont quinze passés à la brigade des mœurs et maltraitances du canton de Fribourg, Rita Menoud a été engagé pour œuvrer au sein d’un diocèse qui emploie plus de 400 prêtres et agents pastoraux, raconte «La Liberté».