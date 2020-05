Lausanne

Une ex-prof d’aérobic fait bouger les balcons

Nathalie organise des cours de gym à faire depuis les balcons. En trois semaines, elle est devenue la star du quartier.

A 10h pile du lundi au vendredi, Nathalie Gilliéron pose son enceinte portable par terre et met la musique à coin dans le quartier de Boisy. C’est le top départ des leçons de gym qu’elle offre à tout le voisinage confiné. Très vite, les fenêtres s’ouvrent et des voisins de tous les âges en survet’ pointent le bout de leur nez pour suivre les exercices proposés par l’ex-prof d’aérobic. «J’ai commencé il y a trois semaines, quand j’ai vu que j’avais un peu abusé des bonbons, sourit Nathalie Gilliéron. Et plutôt que de bouger toute seule, je me suis dit que j’allais faire bouger les gens qui sont coincés chez eux.»