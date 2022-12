Allemagne : Une ex-secrétaire d’un camp nazi de 97 ans condamnée

Faim, maladie, épuisement

«C’était de leur devoir de parler»

Tout au long du procès, plusieurs survivants ont témoigné, estimant, selon la procureure, que «c’était de leur devoir de parler, même s’ils devaient surmonter leur douleur pour le faire». Ils ont vécu dans des conditions désastreuses destinées à les faire mourir à petit feu. La plupart des détenus périrent de faim, de soif, de maladies, comme le typhus, et d’épuisement à cause du travail forcé. Pour exécuter les plus faibles, le camp disposait de chambres à gaz et d’un autre lieu typique de l’Allemagne nazie, où l’on tuait d’un tir dans la nuque la victime en prétextant un examen médical.