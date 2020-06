Hockey sur glace

Une ex-star de NHL au cœur d’une troublante rumeur

Pavel Datsyuk est soupçonné d’être enfermé dans un monastère occupé par un prêtre russe radical et complotiste.

La nouvelle, absolument rocambolesque, a beaucoup fait réagir en Russie. Plusieurs médias locaux ont annoncé que Pavel Datsyuk, ancien joueur vedette des Red Wings de Detroit aujourd’hui à l’Avtomobilist Iekaterinbourg (KHL), faisait partie des personnes enfermées dans un monastère à Sredneouralsk (Russie). La particularité de ce lieu: il est occupé par le Père Oleg, un prêtre ultraconservateur, condamné dans le passé à treize ans de prison pour meurtre et persuadé que le coronavirus est une invention des gouvernements pour manipuler les populations. Rien que ça.

Justifications non-convaincantes

Le Père Oleg et Pavel Datsyuk entretiennent une étroite relation. En juin, l’hockeyeur russe a apporté publiquement son soutien à celui qu’il considère comme son «père spirituel depuis plus de dix ans» et le présentait comme «strict, mais aussi très gentil».