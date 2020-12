Julien Absalon est l’un des coureurs les plus titrés dans l’histoire du VTT.

Une simple sortie en forêt qui a failli mal tourner. Julien Absalon, double champion olympique et quintuple champion du monde de VTT, à la retraite depuis 2018, a raconté une étonnante mésaventure dont il a été protagoniste.

Vendredi, alors qu’il se promenait à vélo, le Français est tombé nez à nez avec un individu au comportement pour le moins étrange. «À la sortie d’un virage j’ai été mis en joue par un chasseur, écrit-il sur Facebook . J ’ai crié pour lui notifier que je n’étais pas un sanglier (j’espère qu’il avait remarqué … ). Je lui demande pourquoi il me vise, il me répond que son fusil est chargé (rassurant) mais qu’il est en l’air (un peu en ma direction quand même … ). Bon on s’explique calmement (en même temps il vaut mieux car il a une arme chargée dans les mains … ).»