Etats-Unis

Une exécution suspendue au Texas sur fond de débat religieux

Un condamné à mort fervent catholique est privé d’aumônier suite à la décision de la cour suprême d’interdire leur présence durant les exécution. La sentence a été repoussée à la dernière minute pour déterminer si la présence d’un conseiller spirituel posait un problème de sécurité.

Mais la cour suprême américaine lui a accordé un sursis à la dernière minute, le temps de déterminer si la présence d'un «conseiller spirituel» à ses côtés posait ou non de «sérieux problèmes de sécurité».

L'Eglise catholique du Texas, qui a saisi lundi la cour suprême des Etats-Unis, estime que cette interdiction empiète sur les libertés religieuses des condamnés à mort. «Refuser à un détenu menacé d'exécution imminente l'accès à un accompagnement et un conseil spirituel et religieux est cruel et inhumain», a déclaré dans un communiqué l'évêque du diocèse de Brownsville, Daniel Flores.