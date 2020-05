Espace

Une exo-Terre à seulement quatre années-lumière

Une étude révèle l’existence d’une planète similaire à la Terre, tout près de l’étoile la plus proche du système solaire.

L’étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure, est accompagnée d'une planète similaire à la Terre. On pourrait même y trouver de l'eau sous forme liquide, selon une étude avec participation genevoise publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Cette avancée a été rendue possible grâce aux mesures de vitesse radiale d’une précision inédite effectuées avec ESPRESSO, le spectrographe de fabrication suisse le plus précis actuellement en opération et installé sur le Very Large Telescope au Chili.