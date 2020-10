Astronomie : Une exoplanète de l’étoile Beta Pictoris se dévoile un peu plus

Les chercheurs du Centre national de recherche scientifique ont pu mesurer pour la première fois la lumière émise par une exoplanète «proche» de la Terre.

Elle a été découverte il y a un an seulement, mais l’exoplanète Beta Pictoris c, à juste 63,4 années lumière de la Terre, se dévoile un peu plus avec la première mesure de sa lumière, indique le CNRS vendredi.