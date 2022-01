Espace : Une exoplanète déformée en ballon de rugby par les marées

Des chercheurs des Universités de Berne et de Genève ont détecté pour la première fois la déformation d’une exoplanète. Cela grâce au télescope spatial CHEOPS.

Une équipe internationale comprenant des chercheurs des Universités de Berne et de Genève, ainsi que du Pôle de recherche national PlanetS, a pu détecter pour la première fois la déformation d’une exoplanète. Cette découverte a été réalisée grâce au télescope spatial CHEOPS, lancé en décembre 2019 , dans une mission conjointe de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la Suisse, dirigée par les deux hautes écoles helvétiques, annonce l’Université de Genève dans un communiqué mardi.

Fortes marées

Les scientifiques ont pu observer de près la planète WASP-103b, située dans la constellation d’Hercule. Sa taille est presque deux fois plus grande que Jupiter, qui est déjà la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est en outre 50 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l’est du Soleil.