Serbie: Une experte de l’ONU appelle la Serbie à faire cesser les discours haineux

Des fusillades traumatisantes

«Il est inadmissible d’utiliser cette tragédie comme une nouvelle occasion d’attiser la haine, de diaboliser et de vilipender les médias indépendants, les défenseurs des droits humains, les opposants politiques et tous ceux qui critiquent le gouvernement», a ajouté l’experte, qui est mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU mais ne parle pas au nom des Nations unies.

Le discours politique en Serbie est «profondément inquiétant»

«Plutôt que de promouvoir la justice et le principe de responsabilité, les discours récents – y compris ceux des membres du gouvernement – semblent avoir encouragé le harcèlement et même les attaques physiques contre les politiciens, les journalistes et les activistes de l’opposition», a dénoncé Mme Khan.

Selon l’experte, qui s’est rendu en Serbie en avril, «le climat actuel du discours politique en Serbie est profondément inquiétant». «Le gouvernement serbe doit immédiatement enquêter et sanctionner les intimidations, les menaces et les incitations à la violence, en particulier de la part des représentants du gouvernement, et veiller à ce que toutes les institutions et tous les organes de l’État suivent les directives des Nations unies sur la lutte contre le discours de haine tout en défendant la liberté d’expression», a-t-elle demandé.