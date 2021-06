France : Une expertise ADN ouvre la porte à une révision du procès d’Omar Raddad

L’avocate de l’ex-jardinier condamné en 1994 pour le meurtre de sa patronne a annoncé qu’elle va une nouvelle fois demander l’annulation du verdict.

Depuis sa condamnation en 1994 dans l’une des affaires criminelles les plus connues en France, Omar Raddad clame son innocence et réclame d’être définitivement innocenté du meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal.

En novembre 2015, quatre empreintes génétiques correspondant à quatre hommes non-identifiés, deux empreintes parfaitement exploitables et deux autres partiellement, avaient été trouvées sur deux portes et un chevron qui se trouvaient sur la scène du crime. Sur ces deux portes avait été écrit «Omar m’a tuer» (sic) et «Omar m’a t», avec le sang de la victime.