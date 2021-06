France : Une expertise épinglant Ramadan, accusé de viols, invalidée

Dans l’affaire de viols dont Tariq Ramadan fait l’objet, la justice française a décidé de demander une nouvelle expertise pour savoir si les victimes étaient ou non sous l’emprise de l’islamologue.

Élément central

La cour juge toutefois que «l’analyse des relations ayant pu exister entre les huit plaignants et témoins recensés (…) et Tariq Ramadan constitue un élément central de la procédure qui doit impérativement faire l’objet d’une étude approfondie», qui pourrait être confiée à «un collège d’experts», selon l’arrêt consulté par l’AFP. «L’expert a commis un abus de pouvoir qui a été sanctionné, c’est la juste application de la loi», s’est félicité Philippe Ohayon, un des avocats de Tariq Ramadan.

L’intellectuel suisse est inculpé pour des soupçons de viols sur cinq femmes, ce qu’il conteste fermement, plaidant des relations consenties. «Cette décision confirme bien qu’il n’y a plus de dossier Ramadan», assurent deux autres avocats de la défense, Nabila Asmane et Ouadie Elhamamouchi, considérant «la notion d’emprise» comme «une bouée de sauvetage pour sauver cette instruction du naufrage judiciaire».

«Vénération»

Dans son rapport, le Dr Zagury décrivait en quatre étapes la relation instaurée par Tariq Ramadan: une «vénération» pour «l’intellectuel brillant» rencontré sur les réseaux sociaux, puis des échanges «de plus en plus érotisés avec une coloration sado-masochique de domination/soumission», suivis d’une rencontre «décrite comme un enchaînement soudain et brutal» vers des pratiques sexuelles extrêmes, avant une quatrième phase de sentiments contradictoires (rancœur, culpabilisation, vengeance, admiration et sujétion persistantes).