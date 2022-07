Santé : Une explication avancée pour les hépatites chez des enfants

Un peu plus de 1000 cas ont été recensés dans 35 pays, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et 22 décès. La majorité des enfants touchés ont moins de six ans, et quelque 5% d’entre eux ont dû recevoir une greffe de foie.