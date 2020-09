Province de Téhéran : Une explosion cause un mort et d’importants dégâts

Une explosion a eu lieu au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel dans la région de Téhéran en Iran. L’incendie qui s’en est suivi a fait une victime.

Cet incident est le dernier d’une série d’incendies et d’explosions qui ont frappé des sites militaires et civils iraniens depuis juin.

Une forte explosion dans un atelier de batteries au sud-ouest de Téhéran a fait un mort, dix blessés et endommagé des dizaines de voitures et de bâtiments vendredi, a rapporté l’agence officielle Irna.

Cause encore inconnue

Plus de vingt voitures et des immeubles proches de l’explosion ont été endommagés, a précisé Iraj Torkamani. La cause de l’explosion est indéterminée et une enquête est en cours, a-t-il dit à l’agence de presse Tasnim.