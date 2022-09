Broc (FR) : Une explosion chimique envoie une vingtaine de personnes à l’hôpital

Un bidon a explosé dans une usine de caoutchouc et les gaz qui se sont échappés ont incommodé les collaborateurs qui se trouvaient dans le bâtiment.

Toussant, mais bien conscients, les collaborateurs ont été acheminés en fourgons dans différents hôpitaux de la région pour des contrôles. «Pour l’instant, nous n’avons pas d’information sur leur état de santé», précise le porte-parole Martial Pugin. Une enquête a été ouverte et des analyses des produits chimiques sont en cours, afin de déterminer précisément les causes de l’explosion. Et le porte-parole de relativiser: «Il s’agissait d’une petite explosion. Les murs n’ont pas tremblé.» En soirée, l’accès au secteur demeurait néanmoins fermé.