Ouganda : Une explosion dans un bus fait deux morts près de Kampala

La déflagration est survenue deux jours après un attentat revendiqué par le groupe EI dans un restaurant de la capitale.

Au moins deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées, lundi soir, dans l’explosion dans un bus près de Kampala, a affirmé la police au surlendemain d’un attentat meurtrier revendiqué par le groupe État islamique (EI) dans la capitale ougandaise.

«L’accès aux lieux a été interdit en attendant une évaluation approfondie et l’enquête des spécialistes en explosifs», a-t-il souligné. Fred Enanga n’a pas donné plus de précisions sur les causes de l’explosion.