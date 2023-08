République dominicaine: Une explosion fait une dizaine de morts

Une explosion est survenue, lundi, dans un commerce de la province de San Cristóbal, en République dominicaine. Le bilan actuel fait état de dix morts, a annoncé, mardi, le président Luis Abinader, faisant également état de onze disparus et au moins 37 blessés. Un autre bilan, selon le site traslashuellasdigital.com.do, annonce douze morts et 65 blessés, dont onze dans un état grave.

Le premier bilan faisait état de trois morts, dont un bébé de 4 mois, et 39 blessés. «Nous faisons tout ce qui est humainement possible pour enquêter sur la situation des onze personnes disparues», a assuré Luis Abinader. «Une enquête sera menée pour déterminer l’origine et les causes de ce terrible accident.»