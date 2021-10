Chine : Une explosion due au gaz ravage une rue et fait au moins quatre morts

La déflagration s’est produite en début de matinée à Shenyang et a endommagé de nombreux bâtiments.

Une explosion due au gaz dans un restaurant a ravagé, jeudi matin, une rue très fréquentée d’une grande ville de Chine, faisant au moins quatre morts et des dizaines de blessés. L’incident s’est produit vers 8h20 (2h20 en Suisse) à Shenyang (8,3 millions d’habitants), capitale de la province du Liaoning (nord-est), frontalière de la Corée du Nord, a indiqué l’agence de presse Chine nouvelle.

La télévision publique CCTV a diffusé une vidéo filmée depuis une voiture, qui montre l’explosion soudaine d’une façade d’un bâtiment, suivie d’une projection de débris et d’un immense nuage de fumée grise. Sur d’autres images de la chaîne, on aperçoit des passants hagards, une rue jonchée de débris, des voitures ou bus détruits, des fenêtres brisées, des rangées de camions de pompiers et des secouristes équipés de casques.