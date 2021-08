Afghanistan : Deux explosions près de l’aéroport font au moins 5 morts

Alors que les talibans ont fait main basse sur le pays, la capitale afghane a été le théâtre d’une explosion jeudi, tandis que les évacuations se poursuivent à l’aéroport.

L’explosion qui s’est produite jeudi à proximité de l’aéroport de Kaboul a fait «des victimes», a indiqué le porte-parole du Pentagone John Kirby. «Nous pouvons confirmer que l’explosion près de l’Abbey Gate de l’aéroport de Kaboul a causé un nombre inconnu de victimes», a-t-il tweeté. Par la suite, un premier bilan a fait état de cinq morts et d’une dizaines de blessés. Parmi les victimes figurent des Américains. Des sources parlent même de deux explosions.

«À tous nos amis afghans: si vous êtes près des portes de l’aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l’abri. Une deuxième explosion est possible», a également twitté l’ambassadeur français en Afghanistan, David Martinon.

Réunion de crise

«Le Premier ministre a été informé de la situation à l’aéroport de Kaboul et va présider une réunion COBR (de crise, ndlr) plus tard dans l’après-midi», a indiqué son porte-parole.

Menaces crédibles d’attentats

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni avaient émis simultanément des mises en garde très précises et presque identiques sur des menaces d’«attentat terroriste» dans la zone de l’aéroport, à l’approche de la date butoir prévue pour le retrait des forces américaines d’Afghanistan, le 31 août.

Les personnes «se trouvant actuellement aux entrées Abbey, Est et Nord devraient partir immédiatement», avait indiqué Washington en invoquant des «menaces sécuritaires», après que le président Joe Biden eut déjà évoqué mardi la possibilité d’un attentat du groupe jihadiste État Islamique (EI), rival des talibans en Afghanistan ces dernières années.

«Nous continuerons à évacuer»

La diplomatie australienne a parlé d’une «menace très élevée d’attentat terroriste». Et Londres a appelé ses ressortissants se trouvant près de l’aéroport à le quitter «pour un endroit sûr» en attendant d’autres instructions, ou pour ceux qui peuvent partir d’Afghanistan par d’autres moyens, à le faire «immédiatement».

Quelques minutes avant cette explosion, John Kirby avait démenti des informations selon lesquelles les évacuations d’Afghanistan pourraient se terminer plus tôt que prévu en raison de ces menaces. «Nous continuerons à évacuer autant de personnes que possible jusqu’à la fin de la mission», avait-il tweeté. «Les opérations d’évacuation de Kaboul ne vont pas prendre fin dans 36 heures», assurait-il.

Le rythme ralenti

Les soldats américains, qui sécurisent l’aéroport de la capitale afghane, doivent avoir quitté l’Afghanistan d’ici mardi, date butoir de leur retrait total fixée et confirmée par le président Joe Biden. Le retrait, pour être achevé à ce moment-là, devra commencer avant, rendant plus complexes les évacuations d’étrangers et d’Afghans considérés en danger depuis la prise du pouvoir par les talibans mi-août. Le rythme des départs, qui n’avait cessé de s’accélérer ces derniers jours, a commencé à ralentir.