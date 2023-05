Concept: Une Expo nationale décentralisée dans toute la Suisse

Les représentants des dix plus grandes villes suisses ont présenté à Berne leur concept pour la prochaine expo nationale. Elle sera durable, orientée vers l’avenir et surtout décentralisée.

Le nuage sur l’arteplage d’Yverdon, avec la vache qui faisait partie du spectacle d’ouverture en 2002. VQH

Nombre de Romands se souviennent de l’Expo.02 qui s’étalait sur quatre arteplages dans la région des Trois Lacs. Il y aura peut-être une expo nationale en 2032 qui s’étalera elle dans toute la Suisse, que ce soit dans les villes, à la campagne ou en montagne. Une première, selon les représentants des 10 plus grandes villes du pays qui ont dévoilé lundi à Berne le concept de «NEXPO».

Quelque 26 villes et communes de 18 cantons font déjà partie de l’aventure (voir l’encadré). Ses promoteurs relèvent que sa planification intervient dans une période d’incertitude générale, avec la guerre en Europe et le changement climatique. «C’est justement maintenant qu’une expo est plus nécessaire que jamais», estime le président de la ville de Berne Alec von Graffenried. «Chaque génération a droit à une exposition nationale qui aborde les thèmes actuels et les défis, tout en créant des perspectives pour l’avenir», ajoute-t-il.

Cohésion sociale

NEXPO veut aussi favoriser la cohésion sociale, en ne mettant pas l’accent sur une région, mais sur de nombreuses communes et régions différentes. Ainsi que la population dans son ensemble», précise de son côté Corine Mauch, maire de Zurich et présidente de NEXPO. «En se déplaçant dans toute la Suisse, NEXPO crée des ponts entre le centre et la périphérie, la ville et la montagne et crée ainsi des lieux de rencontre au-delà des frontières linguistiques», se réjouit de son côté Filippo Lombardi, conseiller municipal de Lugano.

Les dix villes principales du projet traiteront chacune «de l’un des champs de tensions sociales pertinents du 21e siècle». Les sujets abordés vont de Genève (ici + ailleurs) à Lausanne (Défis + collaboration) en passant par Bâle (Croissance et frontières), Saint-Gall (Savoir et croyances) à Lugano (Réalité et virtualité). Les différents thèmes seront reliés par des itinéraires qui traverseront toute la Suisse. Une place NEXPO servira de point de départ pour découvrir l’expo nationale en train, en tram, en bus, à vélo ou à pied.

Bâtiments réutilisés

«Nous serons aussi la première exposition nationale à penser et à mettre en œuvre le thème de la durabilité de manière conséquente», a lancé de son côté Sami Kanaan, conseiller administratif de la ville de Genève. Et de préciser que l’équipe créative a opté pour des bâtiments existants qui seront réutilisés, plutôt que pour de nouvelles grandes constructions qui seront détruites après l’exposition, comme lors d’Expo.02.

Les villes précisent avoir demandé au Conseil fédéral de choisir le projet retenu en 2026 au plus tard, afin de pouvoir tenir la manifestation en 2032.