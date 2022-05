Nyon (VD): Une expo qui apporte un autre regard sur la violence domestique

Pas de sang, pas de bleus. Ni lèvres tuméfiées ni œil au beurre noir. Nulle part une trace flagrante de blessure. Et pourtant… Les photos de Rebecca Bowring évoquent de manière suggestive la violence domestique. Elles la clouent au pilori avec subtilité, invitent les victimes à se lever pour pousser un «non» puissant et se départir de la honte et du déni. La photographe ne s’en cache pas, l’absence d’images victimisantes est un choix. Un choix pour donner corps à sa volonté de «dénoncer un fléau très répandu».

Le déconfinement du non

Pour la photographe genevoise, qui expose jusqu’au 12 juin à la galerie Focale de Nyon, la révélation a sonné au printemps 2020. À une période où les mots «distance sociale», «geste barrière» ou encore «confinement» bouleversaient notre quotidien. L’idée d’un travail photographique sur les violences domestiques germe à ce moment-là. D’autant plus que la distance avec les amis et l’absence de liens sociaux, que beaucoup expérimentaient pour la première fois, n’avaient rien d’inédit pour Rebecca Bowring. «Je n’avais plus de mandat à cause de la pandémie. En triant des images réalisées auparavant, j’ai constaté qu’elles reflétaient des émotions liées à la violence vécue», explique-t-elle. Et dans ce mélange de sentiments où déni, larmes, honte et silence cohabitent, ses photos expriment les différentes facettes de la violence domestique. «Pour rappeler l’incertitude et représenter les sentiments multiples et complexes, parfois contradictoires, qu’implique le fait d’être confinée par une relation toxique», commente la trentenaire. Une situation qui provoque, selon Rebecca Bowring, «solitude, adaptation permanente et effacement de soi pour ne pas provoquer le tonnerre qui n’est jamais loin».