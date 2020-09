«Vin de caca» ou vodka au scorpion : Une expo sur les alcools répugnants bat son plein en Suède

Mixture composée d’excréments humains, gin aux fourmis rouges, bière aux testicules de baleine islandaise…des alcools peu ordinaires sont à l’honneur au musée de la nourriture dégoûtante de Malmö.

Les visiteurs ont pu comparer les habitudes spiritueuses considérées comme tout à fait normal en Suède, au Danemark et en Norvège, mais dégoûtantes dans le reste du monde.

La bonbonne d’un liquide jaunâtre domine la table d’exposition, et vole la vedette au gin aux fourmis rouges ou autre vodka au scorpion: le «vin de caca» est le joyau de l’exposition sur les alcools répugnants, proposée par le musée de la nourriture dégoûtante de Malmö, en Suède.

«C’est de la médecine traditionnelle coréenne», assure l’affable directeur du musée, Andreas Ahrens, qui a réalisé lui-même la mixture composée d’excréments humains. «On en buvait pour soigner les fractures et les contusions, c’est un médicament plus qu’autre chose».

«On en buvait pour soigner les fractures»

Il est catégorique, «maintenant, ça sent plus l’alcool que les selles», dit-il en portant à ses narines la bouteille. «Mais quand on commence à le fabriquer, l’odeur est totalement horrible».