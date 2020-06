La solidarité genevoise en images

Rédiger un nouveau commentaire

Vous n'avez pas honte de critiquer les gens parce qu'ils ont un téléphone qui est souvent un vieux modele d'occasion. Je vous rappelle que ces gens ont un travail et que le smartphone est leur seul lien avec leur famille. Cette mesquinerie me fait honte.

Aucun commentaire, tellement cela devient débile et plus du tout crédible, les pauvres ? oui bien sûr et la marmotte emballe le chocolat dans le papier d'alu ?

Taras Boulba 21.06.2020 à 09:24

il serait plus judicieux de donner billets d'avions pour reconduire tous les illégaux et sans papier chez eux. il y en a marre de devoir payer avec nos impôts la nourriture, les soins et les assurances sociales. Faites une exposition avec les photos des petits vieux qui n'arrivent plus à finir le mois. ils n'osent pas demander quoi que ce soit.