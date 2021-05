Esclavage : Une exposition met les Pays-Bas face à leur passé colonial

Le Rijksmuseum, à Amsterdam, entend rouvrir le débat sur l’esclavage. Sa dernière exposition, ouverte hier et visible en ligne, sert aussi d’examen de conscience.

L’exposition du Rijksmuseum raconte l’histoire de dix personnes, dont des esclaves et des propriétaires de plantations, faisant la lumière sur le rôle des Pays-Bas dans l’esclavage dans les Caraïbes, au Brésil, en Asie et en Afrique du Sud.

Les objets et documents sonores présentés «parlent de gens qui ont dû laisser leurs enfants derrière eux», des personnes qui se sentaient «traitées comme des outils, et non comme des êtres humains», raconte Eveline Sint Nicolaas, conservatrice au Rijksmuseum.