Football : Une expulsion record pour Nice, l’OM contraint au nul par Rennes

Un carton rouge après neuf secondes à Nice et Steve Mandanda de retour au Vélodrome avec Rennes. Dimanche, la 8e journée de Ligue 1 a produit des images fortes, en attendant OL-PSG.

Nice-Angers (0-1), 15h00: l’attaquant du SCO Abdallah Sima donne le coup d’envoi, file vers le but niçois, réceptionne une passe et se fait bousculer par Jean-Clair Todibo, plein axe, après cinq secondes. L’arbitre Bastien Dechepy sort le carton rouge quatre secondes plus tard, à la stupeur générale!