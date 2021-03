L’écriture inclusive fait de plus en plus d’adeptes mais reste compliquée à utiliser à cause de l’une de ses règles: le point médian. En effet, ce point du milieu, qui marque le genre des mots dans ce type d’écriture, n’existe pas tel quel sur nos claviers et pour le trouver une manipulation assez peu intuitive s’impose. Sur MacOS, il faut appuyer simultanément sur Maj, Option et F, et Alt + 0183 pour Windows. À noter que si ce point médian est utilisé aujourd’hui pour l’écriture inclusive ou en mathématique, ses origines remontent à l’Antiquité. Ce «point du milieu» servait alors à séparer les mots avant d’être détrôné par l’espace que nous utilisons aujourd’hui.