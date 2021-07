Redevance radio/TV - Une facture de Serafe est devenue un casse-tête

Margaux semble lassée de la situation kafkaïenne qu’elle subit depuis des mois. Elle explique avoir reçu fin mai une facture de 365 fr. de la part de Serafe, pour une période allant d’avril 2019 à mars 2020. Il s’agit de la société qui remplace Billag dans la perception de la redevance TV et radio. «Durant toute la période mentionnée, je faisais ménage commun avec mon copain de l’époque et nous avions payé notre redevance à Serafe, explique Margaux. J’estime donc ne pas avoir à payer cette facture. Il y a eu une erreur au Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, qui m’avait inscrite dans un autre appartement que celui de mon ex, dans le même immeuble. Comme j’ai entre-temps déménagé, le contrôle des habitants a déclaré ne pas pouvoir changer leur inscription de manière rétroactive, même si elle a admis son erreur.»

Chacun se renvoie la balle

L’Office fédéral de la communication (Ofcom) indique, lui, qu’il étudie actuellement la situation de tels cas, «qui sont fort heureusement très peu nombreux en proportion du nombre de ménages suisse». Il déclare cependant que la plupart des contrôles des habitants corrigent aussi les données rétroactivement. Et l’Office fédéral de la statistique, responsable de l’application et de la mise en œuvre de la loi sur l’harmonisation de registres, évalue aussi les solutions possibles. Quant à Margaux, l’Ofcom l’invite à envoyer un courrier recommandé à Serafe pour contester la facture, en avançant ses arguments et en joignant toutes les pièces justificatives en sa possession, sans oublier de demander qu’une décision lui soit signifiée. Et si elle n’est pas d’accord avec la décision rendue, elle pourra faire recours auprès de l’Ofcom par courrier recommandé et en faisant valoir ses arguments.