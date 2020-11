Enquête : Une faible majorité de Suisses soutient l’accord-cadre avec l’UE

Le Baromètre européen de Credit Suisse publié ce lundi indique que 53% des Suisses sont favorables à la poursuite des accords bilatéraux par le biais de l’accord-cadre, soit une baisse de 10% par rapport à 2019.

Près de deux Suisses sur trois (65%) prônent un développement des relations entre la Suisse et l’Union européenne (UE). Cela représente une hausse de 13 points de pourcentage par rapport à 2019, précisent Credit Suisse et l’Europa Forum Luzern dans un communiqué diffusé lundi .

Moins de soutien à l’accord-cadre

Les Suisses sont toutefois toujours plus nombreux à penser que la politique suisse à l’égard des pays étrangers est trop défensive. Un peu moins de trois quarts des personnes interrogées souhaitent une attitude plus affirmée vis-à-vis des partenaires internationaux.

L’UE s’est plutôt affaiblie

Christof Wicki, directeur de l’Europa Forum Luzern, explique que le niveau d’endettement élevé de certains États-membres, la crise des réfugiés aux frontières extérieures de l’UE, le Brexit, les défis démocratiques intérieurs et les relations de plus en plus difficiles avec des partenaires comme les États-Unis et la Chine «ont probablement contribué à ce résultat».