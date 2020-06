Avenches (VD)

Une faillite précipitée inquiète les députés vaudois

Le 11 juin, une quarantaine d’employés de Day Medical étaient licenciés. La société a ensuite été mise en faillite. Une élue craint une éventuelle fraude aux RHT et aux prêts Covid-19.

Le Grand Conseil vaudois a adopté mardi une résolution urgente pour demander au Conseil d'Etat d'examiner une éventuelle fraude aux RHT et aux prêts Covid de la part de l'entreprise Day Medical et de dénoncer pénalement ces agissements le cas échéant.

La résolution, qui demande également que le gouvernement fasse tout son possible pour que les RHT demandées par les employés de l'entreprise leur soient effectivement versées, a été déposée par la socialiste Valérie Induni.

Quarante employés licenciés

Les employés se sont adressées au Ministère public du canton pour demander que des mesures soient entreprises pour éviter un siphonnage des actifs, a relevé la députée. Elle a expliqué qu'elle se basait sur des informations transmises par Unia et «PME Magazine».

Prêt Covid-19 de 250’000 francs

La société Day Medical aurait par ailleurs obtenu un prêt Covid-19 de 250'000 francs et des prestations des RHT. «Le fait pour une entreprise de toucher un prêt Covid-19 et des RHT, tout en procédant à un licenciement collectif et en lançant une procédure de faillite nous heurte particulièrement», a souligné la députée.