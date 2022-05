Suisse : Une faitière patronale ne veut plus des oppositions aux éoliennes

Pour débloquer les projets de production d’énergies renouvelables, l’USAM a demandé au Conseil fédéral de suspendre les procédures d’autorisation ordinaires.

La ministre de l’énergie Simonetta Sommaruga souhaite simplifier et accélérer les procédures. Le journal suisse alémanique « NZZ am Sonntag » révèle que l’Union suisse des arts et métiers (USAM) veut aller encore plus loin. Dans une lettre adressée à Simonetta Sommaruga et au conseiller fédéral en charge de l’économie Guy Parmelin, la faîtière des PME demande à la Confédération de « suspendre les procédures d’autorisation ordinaires ». Dans sa nouvelle prise de position sur la politique énergétique, l’USAM propose également de recourir à l’accord automatique « sans possibilité de recours » pour les infrastructures de grande envergure.