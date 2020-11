Suisse : Une faîtière pour les usagers du système de santé naît

Sous l’impulsion notamment de la FRC, six associations se sont unies pour créer pro-salute.ch qui représentera les patients et consommateurs de médicaments que nous sommes tous.

Les personnes qui utilisent et paient les services de santé devraient avoir plus d’influence sur les décisions relatives au système. Pour y parvenir, six associations représentant les patients et les consommateurs ont fondé Pro-salute.ch.