Italie: Une famille de cachalots observée en Méditerranée, les chercheurs inquiets

La famille de cétacés a été aperçue jeudi par une équipe de chercheurs de l’«Istituto Tethys», institut de recherche à but non lucratif qui soutient la conservation marine, rapporte le quotidien italien «Corriere della Sera». Durant les beaux jours, le bateau Pelagos part ainsi en mer pour observer les baleines et dauphins et collecter des données. Et c’est peu après son départ du rivage que la troupe a fait son apparition. «Il y avait huit ou neuf animaux, dont des bébés baleines, leurs mères et deux adolescents. Même s’ils étaient un peu dispersés, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’un groupe», expliquent les deux scientifiques Mario Gabualdi et Viola Panigada. Grâce aux microphones sous-marins, ils ont pu entendre leurs chants.