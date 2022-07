LE MONT-SUR-LAUSANNE (vd) : Une famille de faucons crécerelle niche sous bonne garde policière

Vous rêviez d’observer le comportement d’un faucon crécerelle en direct? C’est désormais possible, nous informe la Police cantonale vaudoise, dans un tweet, vendredi matin. Une webcam permet de suivre en direct la vie de cette femelle et de ses petits. A priori, il y aurait quatre poussins.

La femelle âgée d’un an s’occupe de sa première couvée dans un nichoir installé sur le silo à sel du service de l’entretien des routes du centre de la Blécherette, au Mont-sur-Lausanne (VD), à deux pas de la centrale de la Gendarmerie vaudoise. C’est la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, en collaboration avec la Police cantonale vaudoise, qui a mis en place ce nichoir.

Selon BirdLife Suisse, ce faucon caractéristique avec son vol stationnaire figure sur la liste des oiseaux potentiellement menacés. La nourriture et les possibilités de nidification lui font de plus en plus défaut en Suisse. L’association de défense des oiseaux et de la nature signale que l’on peut venir en aide au faucon crécerelle grâce à la pose de nichoirs notamment.