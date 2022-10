Etats-Unis: Une famille décimée par l’attaque de ses deux pitbulls

États-Unis : Une famille décimée par l’attaque de ses deux pitbulls

Une petite fille de 2 ans et son frère de 5 mois ont été tués par les molosses de leurs parents, jeudi dernier. Leur maman a été grièvement blessée en tentant de les sauver.

Lilly Jane, 2 ans, et Hollace Dean, 5 mois, n’ont pas survécu. GoFundMe

Kristie et Colby Bennard sont frappés par une tragédie inimaginable: leurs deux enfants ont perdu la vie mercredi dernier, devant leur maison de Memphis (Tennessee). Pour une raison qui reste à déterminer, les deux pitbulls de la famille s’en sont violemment pris à Lilly Jane, 2 ans, et Hollace Dean, 5 mois. En tentant de s’interposer leur mère a été grièvement blessée. «Elle a placé son corps sur celui de Lily pour essayer de la protéger. Les deux chiens l’ont alors attaquée», témoigne Jeff Gibson, l’oncle de Kristie.

Les secours n’ont rien pu faire pour les deux enfants, dont le décès a été prononcé sur les lieux du drame, rapporte «The Independent». Kristie, 30 ans, a été hospitalisée en urgence. Elle présentait de nombreuses griffures et morsures sur l’entier de son corps ainsi que sur le visage. Son époux n’était pas à la maison au moment de l’attaque, qui a duré dix minutes. «Elle a été plus longue qu’aucun d’entre nous ne pourrait imaginer», confie Kelsey Canfield, la meilleure amie de Kristie. La trentenaire est sortie de l’hôpital et doit maintenant faire face à l’impensable réalité.

«Elle a été héroïque»

Les deux chiens, Cheech et Mia, ont été euthanasiés le lendemain du drame et les autorités du comté de Shelby ont ouvert une enquête. Les pitbulls vivaient depuis huit ans chez les Bennard et ne s’étaient jamais montrés agressifs, affirme Kelsey. «Je peux vous assurer que ces deux enfants étaient tout pour elle, et que s’il y avait eu le moindre signe de danger, jamais elle n’aurait laissé les chiens s’en approcher», assure l’amie de Kristie.

«Elle a été héroïque! L’attaque a duré plus de 10 minutes, et elle n’a jamais cessé d’essayer de sauver ses bébés», ajoute de son côté Jeff Gibson. Une collecte de fonds organisée par une amie de la famille a déjà permis de réunir plus de 100’000 dollars. «Ils adoraient leurs enfants. C’est un long chemin qui les attend», conclut Kelsey.