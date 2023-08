Une famille genevoise doit verser 160'000 francs à son employée

Le Tribunal fédéral a tranché: une famille genevoise devra payer plus de 160’000 francs à une ancienne collaboratrice qui s’occupait du bien-être de la matriarche de la maison, âgée alors de 90 ans, aujourd’hui décédée. De 2013 à 2019, l’employée s’est occupée de préparer les repas de la journée, de la prise des médicaments, des rangements, des balades à l’extérieur durant les après-midi, ainsi que parfois de sa toilette. Durant ses sept ans de services, l’employée, domiciliée avec sa fille chez ses employeurs, a reçu 142’000 francs bruts de salaire, soit un peu moins de 1700 francs par mois. Elle a pu bénéficier de quatre semaines de vacances de 2014 à 2017, mais il y a eu deux années, en 2013 et en 2019, où elle n’a pas eu un seul jour de vacances.

Du tribunal régional au fédéral

Lors d’un jugement en date de juin 2021, le Tribunal des prud’hommes a condamné la famille à verser à l’employée la somme de 230’145 francs. L’employée devait être rémunérée selon le salaire minimum applicable à un employé non qualifié du 16 avril 2013 au 30 avril 2017. À partir de cette date, compte tenu de l’expérience acquise, elle devait bénéficier du salaire d’un employé non qualifié avec au moins quatre ans d’activité utile au poste. S’ajoutent à cela, le travail de nuit, les heures supplémentaires et les vacances. En deuxième instance, la somme a été revue à la baisse à 160’023 francs.