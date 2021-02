Valais : Une famille endeuillée subit une double peine à cause des réseaux sociaux

Le décès d’un guide de montage de 56 ans dans une avalanche le 23 janvier dernier a provoqué des réactions impitoyables sur Facebook. La veuve et ses enfants dénoncent ces mots qui font si mal.

«Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant, ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel.» Cette phrase culte d’Umberto Eco illustre bien le désarroi d’une famille endeuillée dont la douleur est exacerbée par des critiques d’une rare virulence sur Facebbok après le décès dans une avalanche du guide de montagne valaisan Christophe Gay-Crosier, il y a une dizaine de jours. Son épouse et ses filles ont exprimé dans «Le Nouvelliste» les maux causés par les mots dénués de toute empathie des internautes. «Ces gens-là n’ont mis que quelques secondes pour écrire leurs messages haineux, mais nous, on les gardera en nous toute notre vie», a rappelé la fille cadette du défunt. «Nous avons lu des choses horribles comme: «On aurait dû le laisser pourrir sous la neige» ou «C’est bien fait pour lui, il n’a eu que ce qu’il méritait». On ne peut pas laisser salir papa comme ça», a-t-elle réagi dans le quotidien valaisan. «On nous disait de ne pas regarder Facebook, mais comment fermer les yeux sur cette violence?» a fait remarquer l’épouse du guide.