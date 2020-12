Argovie : Une famille perd tous ses biens dans un incendie

Plusieurs incendies se sont déclarés dans la nuit dans le canton d'Argovie. Une famille de Buchs a vu sa maison totalement détruite.

Wettingen, Aarau, Buchs et Aarburg: dans plusieurs communes du canton d'Argovie, un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche.

Peu après 3 heures du matin, un habitant d’Aarau a signalé qu’une fumée noire s’échappait d’une maison de la Metzergasse. Alertés, les pompiers ont pu éteindre le feu rapidement et ainsi empêcher que le feu ne se propage aux bâtiments alentour. Les dommages matériels restent malgré tout importants. La cause de l'incendie reste pour le moment inconnue. Les quatre habitants ont été pris en charge en raison d’une possible intoxication par la fumée.