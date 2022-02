Tribunal administratif fédéral : Une famille syrienne demande 159’000 francs de réparation morale

En 2014, la femme avait fait une fausse couche lors de son renvoi de la Suisse vers l’Italie. La famille demande aussi 136’000 francs de dommages et intérêts.

Une famille syrienne a réclamé ce jeudi devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) une indemnité pour tort moral d’environ 159’000 francs et des dommages et intérêts de 136’000 francs. En juillet 2014, la femme avait fait une fausse couche lors de son renvoi de la Suisse vers l’Italie .

Comme l’explique la « RTS », l’avocate de la famille a expliqué au TAF que sa cliente souffrait encore aujourd’hui de stress post-traumatique et de dépression. Alors que la famille faisait partie d’un groupe de requérants syriens retenus à Brigue (VS), les gardes-frontières n’avaient rien fait quand la femme avait été prise de violentes douleurs et avait saigné.

Si le représentant du Département fédéral des finances (DFF) a assuré le couple de sa sympathie et s’est excusé pour le comportement des gardes-frontières, il estime que les problèmes psychiques dont souffre aujourd’hui la femme sont le résultat de la fausse couche, de la fuite et de changement d’environnement et de culture. De ce fait, les conditions pour le versement de dommages et intérêts ne sont pas établies. Le jugement sera rendu à une prochaine date.