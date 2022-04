France/Ukraine : Une famille ukrainienne trouve un répit temporaire dans un camping

Arrivé à la mi-mars dans un camping du centre de la France, les Ukrainiens Artur et Viktoria tentent de retrouver une vie apaisée avec leurs filles. Mais la guerre les rattrape jusque dans leur mobile-home.

Ils sont arrivés mi-mars, serrés dans leur break gris, après un périple de quatre jours depuis Novomoskovsk, dans l’est de l’Ukraine. Chargés de bidons d’essence et avec Chappy, le turbulent teckel, ils ont quitté la maison construite de leurs mains pour les bords de Loire, à plus de 200 km au sud-ouest de Paris.

«On a compris que ça allait tomber encore plus fort»

Dans le centre de ce village éphémère, l’après-midi commence par une séance d’essayage. Parmi les dons, Viktoria, 35 ans, et ses deux plus grandes filles trouvent des baskets. Karolina, 16 ans, se choisit aussi quelques vêtements. «Merci beaucoup», se hasarde-t-elle, alors que des bénévoles installent une télé dans un coin. Des enfants branchent immédiatement une console et se lancent dans une partie de jeux vidéo.

Dans leur mobile-home «Anne de Bretagne», Artur, 41 ans, se confie. «Le 24 février, on a été réveillés par les missiles. Après, on n’a plus été bombardés pendant deux semaines, puis, ça a recommencé le 11 mars», raconte l’ingénieur en génie civil. «On a compris que ça allait tomber encore plus fort. On a pris la direction de la frontière polonaise.»