Genève: Une fan zone dédiée au football féminin au bord du lac

Le samedi 9 juillet, la Suisse disputera son premier match contre le Portugal. Les joueuses de Servette-Chênois féminin seront présentes sur place et participeront à une séance de dédicace dès 17h.

En marge de certains matches, des activités sportives seront aussi proposées. Des initiations et des démonstrations sont prévues, avec notamment du longboard pour les filles (22 juillet), un tournoi de pétanque (13 juillet) et du street rugby féminin (16 juillet). Des terrains gonflables de foot 4x4, foot bowling, arène foot 1x1 et de pénaltys seront également aménagés pour chaque diffusion.