Escroquerie: Une fausse diamantaire berne son camarade d’HEC Lausanne

Selon le Ministère public, la prévenue a utilisé le pactole pour assurer son train de vie luxueux. Un argumentaire qui a convaincu la représentante du parquet qui demande deux ans de prison avec sursis pour escroquerie par métier et pour gestion déloyale qualifiée. La défense, quant à elle, s’oppose en bloc aux deux chefs d’accusation et demande l’acquittement de la prévenue, car elle n’a fait preuve d’aucune tromperie astucieuse et les deux frères n’ont pas pris les précautions nécessaires avant de s’engager financièrement.