Etats-Unis: Une fausse image d’une explosion au Pentagone devient virale

Une fausse image montrant une explosion au Pentagone est brièvement devenue virale sur Twitter, lundi, causant un léger affaissement des marchés pendant dix minutes, et relançant le débat autour des risques liés à l’intelligence artificielle (IA). La fausse photographie, apparemment réalisée avec un programme d’IA générative (capable de produire du texte et des images à partir d’une simple requête en langage courant), a obligé le ministère américain de la Défense américain à réagir.

IA et fake news

Mais si l’IA générative facilite la création de faux contenus, le problème de leur dissémination et de leur viralité – les composantes les plus dangereuses de la désinformation – relève lui des plateformes, rappellent régulièrement des experts. «Les utilisateurs se servent de ces outils pour générer des contenus plus efficacement qu’avant (…) mais ils se répandent toujours via les réseaux sociaux», a souligné Sam Altman, le patron d’OpenAI (DALL-E, ChatGPT), lors d’une audition au Congrès mi-mai.